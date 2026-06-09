6月定例岡山県議会が開会し、地域活性化のための財源の積立金などを盛り込んだ一般会計補正予算案などが提出されました。 【写真を見る】岡山県議会開会155億4,500万円余りの一般会計補正予算案など72億円を地域活性化の取り組みに【岡山】 155億4500万円余りの一般会計補正予算案、内容は？ 6月定例岡山県議会には、155億4,500万円余りの一般会計補正予算案を含む9つの議案が一括上程されました。補正予算案では主に、72億