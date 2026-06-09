岡山商科大学の３年生で射撃の中山惇之丞選手（高梁市出身）が、神奈川県で開かれた全国大会で優勝しました。 【写真をみる】大会でプレーする中山選手日本学生選抜スポーツ射撃競技大会で2連覇 中山選手は男子１０mエアピストル60発競技に出場 日本学生選抜スポーツ射撃競技大会に出場した中山選手は、昨年の同じ大会で優勝を果たしていて、連覇をかけ挑みました。中山選手が出場した10ｍエアピストル競技