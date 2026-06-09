去年6月に大阪府堺市で会社役員の70代男性が住むマンションの一室に侵入しようとしたとして男ら4人が逮捕された事件で、警察は新たに「上位の指示役」の27歳の男を逮捕しました。 住居侵入未遂と建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、住居不定・アルバイトの中井星祈容疑者（27）です。 警察よりますと中井容疑者は去年6月、実行役の男らと共謀し、堺市堺区のマンションの一室の玄関扉をバールでこじあけて侵入しようとした