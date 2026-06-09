国土交通省は9日、総重量20トン超のトレーラー、トラックなど特殊車両による無許可通行や重量超過を減らすため、本年度中に道路法に基づく規定を改定する方針を明らかにした。行政指導や刑事告発をしやすくする。無許可通行や重量超過が頻発する中、事故や道路の損傷を防ぐ狙いがある。特殊車両の通行には、国や自治体など道路管理者の許可が必要だ。道路管理者は、違反した事業者に行政指導の警告を出し、繰り返される場合は