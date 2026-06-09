奄美地方には梅雨前線が停滞していて、十島村ではあす10日未明にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。 梅雨前線の影響で、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となっています。 鹿児島県の雨量計によりますと、きょう9日までの1時間に、大和村で72ミリ、奄美市で59ミリ、宇検村で58ミリの雨を観測しました。 奄美地方では、あす10日夜遅くにかけて局地的に雷を伴った激しい雨が断続的に降り、大雨となるおそれがありま