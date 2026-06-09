医師の人生を縛る契約は、法のもとで許されるのか――。 自治医科大学（栃木県下野市）を卒業した医師のA氏が、修学資金など計3766万円の一括返還を求められているのは違憲・違法だとして、同大学と愛知県を相手取って争っている訴訟の第6回口頭弁論が6月8日、東京地裁で開かれた。 この日、原告側は損害金として課される「年10%」の利率について、算定の根拠を示すよう被告側に開示を迫った。一方の被告側は、労