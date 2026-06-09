福岡市博物館で開催されている「特別展 大恐竜展」の来場者が6月9日、5万人に達し、記念のセレモニーが行われました。■原田菜月アナウンサー「思わず足を止めて見入ってしまうのが、スピノサウルスです。私の10倍ほどの大きさで、まるで生きているかのように動いています。」新種の恐竜の発見が相次ぐ福井県に注目した「特別展 大恐竜展」は、「フクイラプトル」など獣脚類と呼ばれる二足歩行の肉食恐竜の原寸大の骨