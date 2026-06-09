女優の戸田恵梨香（37）が6月8日放送の「しゃべくり007」（日本テレビ系）で明かした「門限エピソード」が話題になっていた。【もっと読む】戸田恵梨香「地獄に堕ちるわよ」のヒットで世界進出へ…クリント・イーストウッド目指し「生涯現役宣言」神戸市出身の戸田は16歳の時に上京、本格的に女優としてステップアップしていったが、スタジオでは神戸時代の話として、父親の“家業”について言及。少林寺拳法の師範を務めてい