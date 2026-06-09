沖縄・奄美では11日(木)にかけて、発達した雨雲がかかりやすい状態が続きます。今後さらに雨量が多くなる恐れがあるため、土砂災害に厳重に警戒してください。本州付近は向こう一週間、西日本を中心に晴れ間の出る日が多くなりそうです。沖縄・奄美は11日(木)にかけて大雨災害に警戒梅雨前線が南西諸島付近に停滞します。この前線上を西から低気圧が進み、11日(木)にかけて南西諸島に近づく見込みです。このため沖縄・奄美では11日