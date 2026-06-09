南アランド円は９．７３４０付近、南アＧＤＰ発表控えて＝ロンドン為替 南アランドは対円で9.7340付近で推移している。このあと、日本時間午後6時には南アGDPが発表される。 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00 予想1.6%前回0.8%（前年比) 前年比の市場予想は1.6%と、前回の0.8%から大幅な加速が見込まれる。南アフリカ経済の長年の足かせとなっていた電力不足（計画停電）の緩和や、主要輸出品であるコモ