9日朝早く、山形県遊佐町で木や枯れ草などが焼ける火事がありました。人や建物への被害はありませんでした。9日午前5時40分ごろ、遊佐町藤崎の雑木林で炎が上がっているのを近くの住民が発見し、119番通報しました。駆けつけた消防により火はおよそ30分後に消し止められましたが、木や枯れ草などおよそ9平方メートルが焼けました。人や建物への被害はありませんでした。警察の調べによりますと、現場では当時、近くに住む農