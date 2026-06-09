◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）お笑いコンビのオズワルドとトム・ブラウンがファーストピッチを行った。０４年に、当時現役の新庄監督らが札幌ドームで“ゴレンジャー”のかぶり物で盛り上げたことにならい、ゴレンジャーのマスクをかぶって登場した。いったんかぶり物は脱ぎ、オズワルドの畠中悠が投手を、トム・ブラウンのみちおが捕手を務め、打者として森本コーチが参