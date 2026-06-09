鶏肉で「糖質オフおかず」 薄着になる季節になり、ダイエットを意識する方も多いかと思います。今回は「そろそろダイエットしたい」というときに作りたい、鶏肉の「糖質オフおかず」をご紹介します。鶏むね肉やささみは糖質が少なくてタンパク質が豊富。これらを使ってメインおかずを作りましょう。 加熱してもしっとり感をキープ 加熱してもしっとり感をキープするために、塩麹などを使ったり、表面に片栗粉をまぶしてじっくり