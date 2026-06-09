【新華社北京6月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は9日午後、国賓としての朝鮮訪問を終え、北京に帰着した。同行した彭麗媛（ほう・れいえん）夫人、蔡奇（さい・き）共産党中央政治局常務委員・中央弁公庁主任、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長らも同じ飛行機で北京に戻った。