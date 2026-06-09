◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（９日・ベルーナドーム）ミュージカル俳優の山崎育三郎が西武―広島戦のセレモニアルピッチに登板した。セットポジションから繰り出したこん身の１球はノーバウンドで捕手のミットに収まった。スピードガンはまさかの１０７キロを計測。球場からはどよめきと拍手が起こった。山崎は４月７日の楽天―日本ハム戦（楽天モバイル）でもセレモニアルピッチに登板し１０１キロをマーク