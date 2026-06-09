ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設74周年）は9日、2日目が終了した。地元・兵庫支部の小坂尚哉（39）が魅せた。枠なり3コース発進の2日目9Rは「早いなと思ったけど、入っていて良かったです」と振り返るコンマ05のトップスタート。1周1マークは前田篤哉、浜野谷憲吾のインラインを鮮やかに割り差した。「ペラを叩き変えて、いつもの尼崎に近い感覚になってきました。カカリがいいで