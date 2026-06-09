アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』（8月28日公開）の公開に先駆けて、2012年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編]始まりの物語』と『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編]永遠の物語』、2013年公開の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語』の3作品のリバイバル上映が決定した。【画像】懐かしい！映画『まどマギ』過去3作品のビジュアル[前編]始まりの物語は7月10日より