『結婚できない男』などの脚本を手がけた、脚本家で映画監督の尾崎将也さん（66）が亡くなったことを9日、所属事務所が報告しました。所属事務所によると、尾崎さんは6月2日、肺疾患のため亡くなったということです。公式サイトによると、尾崎さんは、兵庫県西宮市出身で、1992年に『屋根の上の花火』で第5回フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞しました。脚本の代表作に『結婚できない男』シリーズ、『連続テレビ小説 梅ちゃん先