MBSテレビの番組『週末KOREA』（毎週金曜深0：43※関西ローカル）のPOP UP SHOPイベント『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の“HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』が、7月4日・5日に大阪駅前のグラングリーン大阪で開催される。【画像】『週末KOREA ハップル FES in 大阪』モナキ、レインボー池田ら登場予定“HOT PLACE”（＝ハップル）とは、「今一番アツく盛り上がっている場所」を意味する、