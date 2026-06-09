作家の岩下尚史氏が9日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、職場の土産論争について私見を語った。番組では、職場の同僚らが出張先などで買ってくる土産についてのネット記事を紹介。菓子が嫌いなため、土産の菓子に手を付けずにいたところ、先輩にバレてしまい、強制的に渡されたことに困惑しているという意見だった。この議論について、元女子プロレスラーでタレントの北斗晶は「食べたいと思ったら