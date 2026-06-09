プロボクシング大橋ジムは9日、8月19日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE159」の対戦カードを発表。メインイベントのWBOアジア・パシフィック（AP）ライト級タイトルマッチ10回戦では王者・宇津木秀（ワタナベ、18勝15KO1敗）が指名挑戦者となるWBO−AP同級2位・郄橋麗斗（パンチアウト、6勝6KO）の挑戦を受ける。宇津木は今年3月、3度目の防衛戦でアオキ・クリスチャーノ（角海老宝石