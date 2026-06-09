「ロッテ−中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「ＳＴＡＲＷＡＲＳＮＩＧＨＴとして開催され、同シリーズの大ファンとして知られる俳優の恒松祐里が始球式を行った。恒松が始球式を行うのは自身初。スター・ウォーズの日（５月４日）にちなんだ背番号「５４」のユニホーム姿で登場。大きく振りかぶってからの一投はワンバウンドしながらも、捕手の構えたとこ