■これまでのあらすじ妻はデリカシーのない義父との関係に頭を悩ませていた。アポなしでやってきては夫より2歳年上の妻を姉さん女房といじり、勝手に冷蔵庫を漁って「精をつけるなら肉」「これを食べて励め」と子どものいない妻に最低なアドバイスしたり…。義父は出会ったときから失礼な人でした。私が夫より年上なことがよっぽど気に入らないのでしょうか…。「売れ残る前に隼人と一緒になれてよかったな」「その年じゃフリフリ