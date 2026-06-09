読売新聞グループ本社は９日、読売テレビ放送の完全子会社であるＹＴＥの発行済み株式の７０％を読売テレビ放送から取得し、２０２６年７月１日付で子会社化すると発表した。これにより、読売新聞グループは現在の基幹７社体制から基幹８社体制に移行する。３０％の株式は読売テレビ放送が引き続き保有し、コンテンツ作成などの既存業務やＹＴＥとの連携はこれまで通り維持する。ＹＴＥは、アニメを中心としたテレビ番組、イベ