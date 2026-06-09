「日本ハム−ＤｅＮＡ」（９日、エスコンフィールド）お笑いコンビ、オズワルドの畠中悠と伊藤俊介、トム・ブラウンの布川ひろき、みちおが始球式を行った。４人は、かつて新庄監督が現役時代の２００４年に扮して沸かせたゴレンジャーのマスクをかぶって登場。オズワルド・伊藤だけはＤｅＮＡユニで「申し訳ないけどベイスターズのファンなので、ファイターズのユニを着たら永久にハマスタから追放されてしまうので」と説明