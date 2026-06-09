中東情勢の悪化が長期化する中、その影響は手軽でおいしいうどんにも広がっています。フジテレビ経済部・砂川萌々菜記者に聞いていきます。山崎夕貴キャスター：ポイントは「うどんに打撃、豪産小麦が大幅減」「物価高で四重苦？値上げどうなる」の2つです。まずは1つ目、オーストラリア産の小麦の生産が大幅に減少しているということですが、これが日本のうどんにどんな影響を与えるんでしょうか。フジテレビ経済部・砂川萌々菜記