海や川でのレジャーの機会が増えるこれからの時季、注意が必要なのが水の事故です。各地の消防本部に配備されている水難救助隊では、隊員たちが万が一に備え、日々訓練を重ねています。去年、秋田市消防本部の水難救助隊に初めて女性隊員が加わりました。活動に向き合うその姿を取材しました。約100人の隊員が所属する秋田市消防本部の土崎消防署。長谷川香子さんは消防隊員になって4年目。屈強な隊員たちと肩を並べる長谷川