鹿角市で、児童がリンゴの摘果作業を体験しました。子どもたちは、甘くておいしいリンゴが秋に収穫できることを願いながら、地域の農業への理解を深めました。リンゴの摘果作業を体験したのは、鹿角市の十和田小学校の3年生27人です。市内の果樹園を訪れ、まずは特産のリンゴの栽培方法について学びました。佐藤秀果園 佐藤一さん「真ん中にあるのが『中心果」といってこの真ん中あるリンゴがいちばん大事」「この大事なリンゴに十