三種町では町の特産のジュンサイが旬を迎えていて、9日は地元の小学生が摘み採りを体験しました。子どもたちは作業の大変さを実感するとともに、農家への感謝の気持ちを新たにしました。ジュンサイの摘み採り体験は子どもたちに農業への理解を深めてもらおうとJA秋田やまもとが企画しました。参加したのは湖北小学校の4年生5人です。ジュンサイ農家から摘み採りの方法を教わっていざ出発です。児童「ぬるぬるしてる。葉っぱしか見