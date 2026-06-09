【ボム 2026年7月号】 6月9日 発売 価格：1,560円 【拡大画像へ】 ワン・パブリッシングは、「BOMB（ボム）」2026年7月号を6月9日に発売した。価格は1,560円。限定版も同時発売されている。 表紙を飾るのは、日向坂46・宮地すみれさんと渡辺莉奈さん。仲のいい2人が、初夏の緑豊かな古民家でのんびりとしたグラビアを披露する。別冊付録として、2人の両面ポスターがつい