8日から鳥海山で登山に入ったまま行方が分からなくなっていた79歳の男性が9日、遺体で見つかりました。遺体に目立った外傷はなく、警察が死因などを調べています。遺体で見つかったのは、滋賀県守山市の髙雄潔さん79歳です。由利本荘警察署の調べによりますと髙雄さんは8日、登山をするため、にかほ市象潟町の5合目付近から鳥海山に入り、その後、行方が分からなくなっていました。警察と消防が9日朝早くから捜索を行