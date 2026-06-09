銀座ロフトでは、2026年6月9日から29日まで、小嶋陽菜さんがクリエイティブディレクターを務めるビューティーブランド「Her lip to BEAUTY」のPOP UP SHOPが開催されています。POP UP SHOP限定アイテムも登場「Her lip to BEAUTY」の約30種類のアイテムが並ぶほか、POP UP SHOP限定のアイテムも登場します。会場は銀座ロフト2階「美と健康雑貨売場」の特設会場。開催期間は6月9日から29日まで、最終日は17時閉場予定です。数量限定