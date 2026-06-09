一般会計の総額で44億円余りの補正予算案を審議する県議会が開会しました。クマによる被害を防ぐための対策や、物価高騰に対する支援などが議論の焦点です。人の生活圏でのクマの出没が後を絶たず人への被害も相次ぐ中、鈴木知事は「県民の生活が脅かされている」と改めて危機感をあらわにしました。鈴木知事「私たちの平穏な日常を取り戻すため、市町村との連携を更に強めるとともに、県民と一丸となって対策の実効性を高めてまい