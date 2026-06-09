静岡県の富士スピードウェイで6月6日と7日に行われた24時間耐久レース。轟音を共に駆け抜けるのはトヨタのレーシングカー、燃料はガソリンではなく、「水素」です。豊田章男会長も参戦し、レースを通じて水素エンジン車の開発を進めているトヨタが今回、導入した技術は…。 トヨタ水素エンジンプロジェクト統括 伊東直昭主査：「超電導の技術、電気抵抗ゼロでポンプのモータ