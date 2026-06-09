「B.革新」を目前に控え、Bリーグ各クラブはコート上の戦力だけでなく、事業運営を担う「フロントスタッフ」の強化という課題に直面している。そんな中、Bリーグと総合人材サービスを展開するパーソルキャリア株式会社が発表したのが、副業・兼業人材活用プログラム『スキルリターン with SPORTS』だ。 都市部で活躍する高度な専門スキルを持つ副業・フリーランス人材と、地域のプロ