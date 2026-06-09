絵本「パンどろぼう」シリーズ（作・柴田ケイコ）の最新作『パンどろぼうとさすらいラーメン』が、2026年9月16日にKADOKAWAより刊行される。 【写真】『パンどろぼうとさすらいラーメン』冒頭が先行公開 本作はシリーズ第8弾。とても寒い“ぶるぶるじま”にやってきたパンどろぼうが、できたてのパンをふるまおうとパン作りを始めるが、窯の扉を開けた瞬間にパンが作れず困ってしまう。そこに颯爽と