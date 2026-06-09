志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演しているキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクがクランクアップを迎えた。 参考：志尊淳のギャップを堪能する2作『SAKAMOTO DAYS』『10回切って』で見せる新たな表情 本作は、幼い頃に日本人の両親を失い韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）