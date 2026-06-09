2022年の連載開始以降、口コミを中心に人気を拡大してきたLINEマンガのオリジナルウェブトゥーン『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）。現在、日本初となるポップアップショップが「ダイバーシティ東京 プラザ」で開催されている。 【写真】平成世代は懐か死！？『作戦名は純情』ポップアップショップ 本作は、“人が一生の間に愛される量”が見える不思議なガラケーを手にした女子高生・木