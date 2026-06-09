（台北中央社）歌手で俳優の中島健人が8日、8月末に台北公演を開催するのを前に、台湾メディアの合同リモートインタビューに応じ、昨年訪台した際の思い出と今年の台北公演の意気込みを語った。次回の訪台でやりたいことを聞かれると「小籠包ツアーをしたい」と胸を膨らませた。中島は昨年9月、初の海外公演となる「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」を北部・新北市のZepp New Taipeiで開催。コンサート前