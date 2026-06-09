BTSのJUNG KOOKが足を運んだ飲食店をめぐって、ファンの間で非難の声が巻き起こっている。【写真】BTSメンバーに“奇襲キス”…日本人女性「蛮行」の瞬間発端となったのは、ソウル・梨泰院（イテウォン）にある店にJUNG KOOKが訪れ、サインを書き残したとされる件だ。本来なら「スターの訪問を歓迎する店側」と「その知らせを喜ぶファン」の双方にとって、微笑ましいエピソードで終わるはずだった。だが、その後に見られた店側の対