ワールドカップに出場する代表監督ともあろう人物が、韓国サッカー界のスーパースターであるソン・フンミンを知らないのだろうか。【画像】ソン・フンミンの「円形脱毛症説」韓国メディア『OSEN』が「“韓国サッカー？まったく知らない”ソン・フンミンも知らないという南アフリカの監督、“正しい教育”が必要だ」と見出しを打ち、南アフリカ代表監督の発言に注目している。韓国代表は来る6月25日（日本時間）、メキシコのモンテ