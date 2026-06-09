楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、毎年恒例の「夏のトレンド予測」の2026年版を発表した。●今夏、注目を集めそうな消費行動や商品を予想「『楽天市場』 2026年夏トレンド予測」は、ユーザーの購買行動分析データや一般消費者へのアンケート調査をもとに、今夏に注目を集めそうな消費行動や商品を1位から10位までのランキング形式でまとめたもの。今回は、上位5位までは「新時代の猛