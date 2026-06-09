狩野倫久監督率いるなでしこジャパンは６月９日、大阪・J-GREEN堺で行なわれたトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦し、０−１で敗れた。最新のFIFAランキングでは日本が５位、南アフリカが58位。６日に行なわれた狩野体制初陣の国際親善試合では５−０で快勝していただけに、同じ相手との再戦は意外な結果となった。試合は前半９分、日本がセットプレーの場面で一瞬の隙を突かれ、先制を許す。その後はボールを握