【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』に書き下ろした『Don’t』は、このシングルの中で一番大好きな曲。やっとリリースできて本当に嬉しいし、いっぱい聴いて欲しいです」（牛丸ありさ） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo