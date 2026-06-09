【その他の画像・動画等を元記事で観る】 清水翔太が、『ゲルぴよ presents SHOTA SHIMIZU LIVE 2026 “By Your Side”』と題して、10月9日・10日に日本武道館、12月23日・24日に大阪・オリックス劇場にてライブを開催することが決定した。 ■新曲「Mermaid」は、自由なのに満たされない感情を描く楽曲 デビューから18周年を迎えてなお、J-POPシーンのトレンドセッターとして最前線で活躍し続ける清水翔太