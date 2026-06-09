写真：TOKYO PLAYGROUND Stage 出演アーティスト 6月11日、東京・渋谷にあるduo MUSIC EXCHANGE、Spotify O-WEST、Spotify O-nestの3会場にて、『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE-Shibuya Sound Scramble 2026-』が開催される。 本稿では、Spotify O-nestで行われる【TOKYO PLAYGROUND Stage】出演のアーティストにスポットを当て、本人コメントとともに紹介する。 ■“SOUND SCRAMBLE”がスケールア