日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の29万3209枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 293209(293209) ソシエテジェネラル証券212669(212669) バークレイズ証券 87351( 87351