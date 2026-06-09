日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の4万8716枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 48716( 44014) ソシエテジェネラル証券 42505( 41905) モルガンMUFG証券127430( 38398)