日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万5506枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 25506( 22347) バークレイズ証券 22605( 22065) ソシエテジェネラル証券 24637( 21514)