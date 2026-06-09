1t近い銅線などを盗品と知りながら買い取ったなどの疑いで、警察は9日に新潟県内の非鉄金属などを買い取る会社の社員2人を逮捕しました。 警察によりますと、この社員の男2人は25年3月27日、会社の事務所で銅線など9730kgが盗品であり、持ち込んだ男ら5人が偽名を用いていると知りながら1283万6000円で買い取ったなどとしています。 2人は容疑を否認しているそうです。警察は、銅線がどのように処分されたのかなどを調べ